12.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Samstag um 10.40 Uhr in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim) ein Unfall mit zwei Fahrzeugen verursacht, die in Richtung Maudach unterwegs waren. Im Bereich der Autowaschstraße wollte einer der Fahrer, ein 52-Jähriger aus Ludwigshafen, mit seinem Mercedes in ein Grundstück abbiegen. Bei diesem Manöver kollidierte dessen Pkw mit einem schwarzen VW Polo eines 18-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0621 963-2122.