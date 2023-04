Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro hat laut Polizei am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein Unfall in der Kettlerstraße (Mundenheim) verursacht. An der Kreuzung zur Maudacher Straße war es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen eines 27-Jährigen und eines 76-jährigen gekommen. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.