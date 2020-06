Eine 18-Jährige ist mit ihrem Motorrad am Mittwochabend in der Oggersheimer Fröbelstraße in ein vorausfahrendes Auto gefahren. Laut Polizei verletzte sich die junge Frau dabei leicht. Sie war nicht im Besitz eines Rollerführerscheins. Außerdem stand sie unter Betäubungsmitteleinfluss. Auf der Polizeidienststelle wehrte sie sich zunächst dagegen, eine Blutprobe abzugeben. Dabei wurden sowohl zwei Polizisten wie auch die 18-Jährige leicht verletzt. Neben eines Strafverfahrens wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet die 18-Jährige auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung zum Nachteil von Polizeibeamten. Auch gegen den 31-jährigen Halter des Motorrollers wurde ein Strafverfahren eingeleitet: Schließlich hatte er zugelassen, dass die junge Frau ohne Führerschein fährt.