Weil ein 33-jähriger Autofahrer eine Straßenbahn übersehen hat, ist es am Donnerstag in Mundenheim zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei stießen das Auto und die Bahn um 14 Uhr an der Kreuzung Rheingönheimer Straße/Maximilanstraße zusammen, weil der Autofahrer nach links entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung abbiegen wollte und dabei die Bahn übersah. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.