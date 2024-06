15.000 Euro Sachschaden und eine Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen in Mundenheim. Laut Polizei waren gegen 8 Uhr an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/ Wegelnburgstraße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein 41-jähriger Autofahrer missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt des durchgehenden Gegenverkehrs und kollidierte mit dem Wagen einer 69-Jährigen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste ein Teil der Kreuzung gesperrt werden, dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.