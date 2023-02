Auf dem Parkplatz einer Klinik in Heidelberg hat ein 85-Jähriger laut Polizei einen Unfall verursacht, in dem er die Parkplatz-Schranke durchbrach und auf zwei Fahrzeuge fuhr. Der Verursacher und seine Beifahrerin wurden verletzt und befinden sich in einem Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Über die Schwere der Verletzung ist bislang nichts bekannnt. Der Schaden an den Fahrzeugen und an der Schranke belaufen sich auf mehrere Tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Der Verkehrsdienst der Inspektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.