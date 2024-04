Polizisten wollten am Montag gegen 14.30 Uhr einen 16-jährigen Rollerfahrer kontrollieren, weil er im Hemshof mit überhöhter Geschwindigkeit von der Kanalstraße durch die Fußgängerzone in Richtung Von-der-Tann-Straße fuhr. Um den Rollerfahrer zum Anhalten zu bewegen, schaltete die Polizei Blaulicht und Martinshorn sowie die Aufforderung „Stop Polizei“ ein. Doch statt stehen zu bleiben, beschleunigte der Fahrer laut Polizei und flüchtete. Unmittelbar hinter der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/Hartmannstraße bremste der 16-Jährige unvermittelt stark ab. Es kam daraufhin zum Auffahrunfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 16-Jährige war nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins. Auch wem der Roller gehört, ist nicht geklärt. Leicht verletzt hat sich ein 59-jähriger Rollerfahrer, der in der Kallstadter Straße (Gartenstadt) wegen eines entgegenkommenden Autos bremsen musste und stürzte.