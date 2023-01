Bei einem Unfall am Sonntag kurz nach 12 Uhr im Bereich der B38a in Höhe des Autobahnkreuzes Mannheim waren drei Fahrzeuge beteiligt. Einer der Beteiligten wurde leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Fahrbahn von Feudenheim kommend in Richtung Neckarau war während der Unfallaufnahme für 60 Minuten gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier unter Telefon 0621 833970 in Verbindung zu setzen.