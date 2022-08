Bei einem Unfall am Kaiserwörthdamm (Mundenheim) ist laut Polizei am Mittwochabend ein Radfahrer verletzt worden. Der Fahrer eines schwarzen VW Polo bog gegen 18.10 Uhr vom Kaiserwörthdamm in die Wegelnburgstraße und übersah zwei Radler, 30 und 31 Jahre alt, die Vorfahrt hatten. Es kam zur Kollision, beide stürzten. Der Verursacher stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden der Radfahrer, stieg danach aber direkt wieder in seinen Wagen ein und fuhr davon. Glücklicherweise notierten sich die Radfahrer das Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer. Der ältere der beiden Radfahrer wurde leicht verletzt. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.