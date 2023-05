Eine 69-jährige Radfahrerin ist laut Polizei bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Mannheim schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ein 16-jähriger Radler war zuvor auf der Lampertheimer Straße in Richtung Dornheimer Ring auf einem Verbindungsweg unterwegs. Wegen der Lärmschutzwand übersah er die entgegenkommende Frau und stieß mit ihr zusammen. Die 69-Jährige stürzte. Beide Beteiligten trugen keinen Helm. Der ebenfalls verletzte Verursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.