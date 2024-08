25.000 Euro Sachschaden und ein Verletzter sind die Bilanz einer Kollision zwischen einem Pritschenwagen und einer Straßenbahn, die sich am Dienstagmorgen in der Saarlandstraße (Süd) ereignet hat. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, wollte der 30-jährige Fahrer eines Pritschenwagens gegen 6.30 Uhr verbotswidrig in die Pestalozzistraße einbiegen, übersah dabei aber die in gleicher Richtung neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 30-Jährige leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Straßenverkehr in der Saarlandstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.