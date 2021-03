Ein neunjähriges Kind ist am Donnerstag bei einem Unfall in Oggersheim leicht verletzt worden. Der Junge kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 14 Uhr. Der Junge wollte mit seinem Fahrrad die Straße Am Weidenschlag überqueren und übersah dabei ein auf der Straße fahrendes Auto. Der Fahrer des Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 900 Euro. Zum Unfall suchen die Ermittler auch Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 0621/963-2403 melden.