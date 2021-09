Gegen einen 29-Jährigen, der am Freitagnachmittag einen Unfall verursacht hat, wird laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Gegen 14.40 Uhr nahm eine Funkstreife der Polizei in der Carl-Bosch-Straße (Friesenheim) einen Unfall auf. Der 29-jähriger Pkw-Fahrer ließ sich in seiner Neugierde derart ablenken, dass er die abbremsenden Fahrzeuge vor ihm völlig aus den Augen verlor. So fuhr er auf einen Roller auf und schob diesen auf ein Auto. Der 61-jährige Rollerfahrer stürzte und verletzte sich.

Blechschaden auf Parkplatz: Verursacher flüchtet

Eine Unfallflucht hat sich laut Polizei zwischen Mittwoch, 8. September, 12 Uhr, und Freitag, 10. September, 18 Uhr, auf dem Parkplatz des Lidl-Supermarkts in der Industriestraße (Friesenheim) ereignet. Dort parkte der Geschädigte seinen VW. Bei seiner Rückkehr stellte der Mann einen Schaden am linken Heckbereich fest. Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den VW beim Ein- oder Ausparken. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.