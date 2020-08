8000 Euro Schaden verursacht hat am Mittwoch laut Polizei ein Unfall in Süd, demzufolge die Saarlandstraße kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Gegen 12.15 Uhr verlor ein 53-Jähriger nach einem Wespenstich in den Unterarm die Kontrolle über sein Auto, als er an der Kreuzung zur Stifter- in die Saarland- Richtung Wittelsbachstraße abbiegen wollte – und fuhr geradewegs in die Abgrenzung einer Straßenbahnhaltestelle.