Ein 32-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei festgenommen worden. Um 2.25 Uhr sollte der Autofahrer in Mannheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er mehrere rote Ampeln ignorierte. Der Mann missachtete die Aufforderung zum Anhalten und brauste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen davon. Auf der B44 produzierte der 32-Jährige an einer Abfahrt mit seinem Wagen einen Unfall, versuchte, zu Fuß zu flüchten, wurde aber letztlich geschnappt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug und sein Führerschein wurden sichergestellt. Personen, die durch den Fahrzeugführer gefährdet wurden oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Inspektion Ludwigshafen 1 zu melden: unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.