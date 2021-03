Bei einem Unfall am Mittwoch um 8.40 Uhr in der Gartenstadt (Kreuzung Raschigstraße/Schlehengang) ist eine Frau leicht verletzt worden. Eine 32-jährige Autofahrerin soll die Vorfahrt der 34-Jährigen missachtet haben. Diese kam durch den Zusammenstoß mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Baum und wurde mit ihrem zweijährigen Kind zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.