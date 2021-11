Ein Motorradfahrer ist laut Polizei am Samstagnachmittag nach einem Unfall in der Innenstadt verletzt und in eine Klinik eingeliefert worden.Um 17.45 Uhr befuhr der 52-jährige Biker die Bürgermeister-Kutterer- in Richtung Benckiserstraße. Ein 33-jähriger Autofahrer, der mit seinem Pkw aus einer Parkbucht quer zur Fahrbahn ausparken wollte, übersah den Motorradfahrer. Dieser konnte den Zusammenstoß zwar durch ein Ausweichmanöver verhindern, stürzte jedoch. An der Maschine entstand zudem leichter Sachschaden.