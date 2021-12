Zu einem Unfall mit zwei Radfahrern ist es am Mittwoch auf der Konrad-Adenauer-Brücke gekommen. Laut Polizei fuhren ein 55-Jähriger und eine 54-Jährige um 18.30 Uhr auf dem dortigen Radweg. Als der Mann die Frau überholen wollte, sollen sich die beiden Lenker verkeilt haben, so dass beide Radfahrer stürzten und leicht verletzt wurden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Rädern entstand ein Schaden von rund 400 Euro.