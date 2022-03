Ein 46-Jähriger ist nach einem Unfall im Hemshof vorerst seinen Führerschein los. Am späten Samstagabend gegen 23.15 Uhr verlor er laut Polizei in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße an der Einmündung zur Gräfenaustraße die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte über eine Bordsteinkante mit einem Verkehrsschild auf einer Grünfläche. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von zwei Promille. Der 46-Jährige blieb unverletzt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.