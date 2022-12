Vier Verletzte und 40.000 Euro Sachschaden – das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Oggersheim an der Kreuzung Dürkheimer-/ Adolf-Diesterweg-Straße ereignet hat. Eine 42-jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrt eines 81-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel ausgeschaltet und die Vorfahrt wurde durch die Verkehrszeichen geregelt.

Durch den Unfall verletzten sich beide Fahrer und die beiden neun- und 14-jährigen Kinder der 42-Jährigen leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.