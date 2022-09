Ein Unfall mit einem Streifenwagen hat laut Polizei am frühen Sonntagnachmittag in der Mannheimer Sudetenstraße (Stadtteil Vogelstang) zu einem hohen Sachschaden geführt. Kurz nach 14.45 Uhr fuhr der Streifenwagen stadtauswärts. Als das Einsatzfahrzeug wegen eines Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht wenden musste, wurde abbremsende Wagen von einem nachfolgenden 78-jährigen Opel-Fahrer zwar rechtzeitig wahrgenommen. Aber eine gleicher Richtung fahrende 23-jährige BMW-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und kollidierte mit dem vor ihr fahrenden Pkw des 78-jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Opel auf das Polizeifahrzeug geschoben, wodurch an allen drei Autos Sachschaden von insgesamt fast 30.000 Euro entstand. Die 23-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.