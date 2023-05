Ein Unfall, an dem ein Auto und eine Straßenbahn beteiligt waren, hat sich laut Polizei am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Friedrichsring/Cahn-Garnier-Ufer in der Mannheimer Innenstadt ereignet. Rettungsdienst, Notdienst der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft und Polizei sind vor Ort. Es komme zu Verkehrsbehinderungen Richtung Kurpfalzbrücke. „Durch den Brückentag haben wir aber noch Glück, dass weniger Verkehr ist als zu diesem Zeitpunkt üblich“, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Genaue Informationen zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.