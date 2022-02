Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn kommt es in Mannheim derzeit laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Um 16.20 Uhr stieß am Friedrichsring in Höhe Alter OEG-Bahnhof ein Pkw mit einer Straßenbahn zusammen. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Die Fahrerin des Pkw verletzte sich leicht. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Der Schienenverkehr ist derzeit blockiert. Wir berichten weiter.