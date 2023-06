Bei einem Unfall am Samstag in Mannheim ist ein Radfahrer laut Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Rheingold-/Neckarauer Waldweg missachtete der 70-jährige Radler auf dem Gehweg fahrend das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und stieß mit einer Straßenbahn zusammen. Deren Fahrer leitete noch eine Notbremsung ein – vergeblich. Der Radler, der keinen Helm trug, prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe der Bahn. Er musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.