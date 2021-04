Eine 65-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag in Mundenheim beim Abbiegen eine Straßenbahn übersehen und dadurch einen Unfall verursacht. Die Frau war laut Polizei um 12 Uhr in der Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte links in die Hoheneckenstraße abbiegen. Dabei übersah sie die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die 65-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.