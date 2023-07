Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Schwetzingerstadt in Mannheim hat es laut Polizei keine Verletzten gegeben. Der Gesamtschaden liege im fünfstelligen Bereich, hieß es. Der Verkehr sei bis 20 Uhr leicht beeinträchtigt gewesen. Die Ermittlungen laufen. Zeugen können sich unter Telefon 0621 1743310 an die Polizei wenden.