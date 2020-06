In Oggersheim kam es am Samstag gegen 10.50 Uhr zu einem Unfall mit einem Auto und einer Straßenbahn. Eine 73-jährige Autofahrerin war laut Polizei in der Raiffeisenstraße in Richtung Hans-Warsch-Platz unterwegs. Als sie nach links in den Königsplatz abbiegen wollte, übersah sie die Straßenbahn. Beim Zusammenstoß wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Sie wurde leicht verletzt und konnte von Passanten aus dem Wagen befreit werden. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Um den Unfall genau klären zu können, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Auch die etwa zehn Fahrgäste der Straßenbahn werden gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2403 bei der Oggersheimer Wache zu melden.