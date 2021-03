15.500 Euro Schaden und eine verletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Donnerstagmorgen. Ein 38-Jähriger wollte laut Polizei um 8.30 Uhr verbotswidrig in der Brunckstraße (Friesenheim) links abbiegen und übersah dabei eine parallel fahrende Straßenbahn. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Teil der Brunckstraße musste für über eine Stunde gesperrt werden.