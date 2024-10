Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn wurde eine 90-Jährige am Dienstag im Mannheimer Stadtteil Seckenheim schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, überquerte die Seniorin gegen 15 Uhr an der Haltestelle Erlöserkirche die Gleise. Dabei übersah sie ein gelb-blinkendes Warnlicht und eine herannahende Straßenbahn. Obwohl er sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte der Straßenbahnfahrer die Kollision mit der 90-Jährigen nicht mehr verhindern. Die Seniorin wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Mast geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt.