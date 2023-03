Ein 19-Jähriger ist am Samstag in Mannheim bei einem Unfall mit einer Straßenbahn leicht verletzt worden. Zudem entstand nach weiteren Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der junge Mann hatte um 19.26 Uhr in der Kurpfalzstraße auf Höhe des Quadrats B1 mit seinem A-Klasse-Mercedes beim Wenden die Gleise überquert und eine Straßenbahn übersehen. Beim folgenden Zusammenstoß zog sich der Autofahrer Prellungen zu. Der Pkw musste abgeschleppt werden.