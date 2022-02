Ein Schulbus war laut Polizeibericht an einem Unfall beteiligt, der sich am Montagmorgen in der Kreuzung Sumgaitallee/ Heinigstraße (Mitte) ereignet hat. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Zwei Autos stießen an der Einmündung zusammen. Eines der Fahrzeuge wurde nach dem Zusammenprall gegen den stehenden Bus geschleudert. Ein 26-Jähriger und seine 23-jährige Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die beiden beteiligten Autofahrer widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten und der Busfahrer den genauen Unfallhergang nicht beobachtet hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die weiterhelfen können. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.