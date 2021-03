Der Hinweis eines Zeugen hat die Polizei auf die Spur eines 57-jährigen Ludwigshafeners gebracht, der am Dienstag in Oggersheim Unfallflucht begangen hat. Bei dem Unfall war ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Speyerer Straße unterwegs, als ihn plötzlich ein Auto überholte. Durch die Fahrweise des Autos stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Der Autofahrer verließ den Unfallort, noch bevor die Polizei eintraf. Doch durch den Zeugenhinweis wurde der 57-Jährige ermittelt. Laut Polizei erwartet den Mann nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht.