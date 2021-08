Am Bein verletzt worden ist am Samstagnachmittag ein 83-jähriger Radfahrer bei einem Unfall im Oggersheimer Gewerbegebiet Westlich B 9. Er fuhr um 14.30 Uhr auf der Oderstraße in Richtung Dürkheimer Straße. An einer Parkplatzausfahrt übersah ein 71-jähriger Autofahrer laut Polizei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer ausweichen. Dadurch kam er ohne Kontakt zum Auto zu Fall und verletzte sich leicht.