Ein 63-jähriger Radfahrer ist am Sonntag um 11 Uhr bei einem Unfall in der Gartenstadt leicht verletzt worden. Laut Polizei war er in der Steiermarkstraße unterwegs als ein 35-Jähriger die Tür seines geparkten Autos öffnete, ohne auf den Radfahrer zu achten. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und wurde in ein Krankenhaus gebracht.