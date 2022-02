In der Mannheimer Innenstadt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Porsche und einer Straßenbahn gekommen. Laut Polizei war eine 40-Jährige mit ihrem Auto in den Quadraten unterwegs und missachtete beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt einer aus Richtung Paradeplatz kommenden Straßenbahn. Beide stießen zusammen. Die 40-Jährige erlitt einen Schock, Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Der Porsche der Frau musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war der Bahnverkehr der Linien 2 und 6 laut Polizei unterbrochen.