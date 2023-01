Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus ist es der Polizei zufolge am Freitag gegen 12.30 Uhr im Ludwigshafener Stadtteil Süd gekommen. Der Bus musste in der Mundenheimer Straße einem Radfahrer ausweichen, der vom Gelände der Berufsbildenden Schule Wirtschaft I auf die Fahrbahn fuhr. Bei dem Manöver kollidierte der Bus mit einem geparkten Pkw und schob diesen auf ein weiteres parkendes Fahrzeug. Zusätzlich wurde ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Der Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Ein Fahrgast des Linienbusses wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro. Hinweise, insbesondere zur Identität des Fahrradfahrers, werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 entgegengenommen.