10.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Sonntagmorgen ein Unfall in der Innenstadt verursacht. Ein 42-Jähriger übersah beim Anfahren einen anderen Pkw. Der Mann wollte um 10.23 Uhr mit seinem Wagen im Bereich der Ludwigstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er ein von hinten kommendes Fahrzeug. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Anfahrenden. Nach Polizeiangaben gab es keine Verletzten.