Auf der B9 in Höhe der Abfahrt auf die A650 Richtung Bad Dürkheim ist am Samstagabend gegen 18.15 Uhr ein Unfall passiert, dessen Verursacher anschließend geflohen ist. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach soll ein silberfarbenes Auto – möglicherweise ein Opel – im Bereich der Abfahrt gegen eine Schutzplanke gefahren und anschließend noch gegen ein Verkehrsschild gestoßen sein. Dabei sei die linke Seite des Autos beschädigt worden. Der unbekannte Fahrer sei dann einfach weitergefahren, was den Tatbestand der Unfallflucht erfüllen würde. Zeugen bittet die Polizei, sich zu melden unter Telefon 06237/933-0 oder per Mail.