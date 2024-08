Bei dem Verkehrsunfall in der Ludwigshafener Saarlandstraße am 11. August, bei dem ein 36-Jähriger ums Leben kam, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt wegen eines verbotenen Rennens. Das haben die beiden Behörden am Dienstagmittag mitgeteilt. Mittlerweile sei die 20 Jahre alte Beifahrerin des 21 Jahre alten Fahrers vernommen worden. Daraus hätten sich Hinweise ergeben, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls ein Rennen gefahren sei. Damit wird nun gegen den Mann wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und die Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Der 21-Jährige, der einen VW fuhr, war an dem Sonntagabend vor neun Tagen mit dem Audi des 36-Jährigen zusammengestoßen, der Ältere war noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Die Obduktion ergab als Todesursache ein Polytrauma. Zeugenaussagen zufolge war der mutmaßliche Unfallverursacher zu schnell unterwegs, und nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte er Cannabis konsumiert.