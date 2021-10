Weil er die Vorfahrt einer 68-jährigen Autofahrerin missachtet hat, hat ein 38-jähriger E-Scooter-Fahrer am Samstag in Mundenheim einen Unfall verursacht. Er fuhr um 9.30 Uhr vom Parkplatz Zedtwitzhof in die Wegelnburgstraße. Dort kam es laut Polizei zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Trotzdem versuchte er zu flüchten – vermutlich weil er betrunken und unter Drogen war. Zudem war sein Roller nicht versichert. Außerdem besteht Haftbefehl gegen den 38-Jährigen, weshalb er nach seinem Krankenhausaufenthalt ins Gefängnis kommt. Die 68-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. An Pkw und E-Scooter entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.