Bei einem Unfall in der Stadtmitte, an dem drei Autos beteiligt waren, ist am Dienstagmorgen ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden. Laut Polizei war eine 32-Jährige in der Wredestraße mit ihrem Wagen auf ein Auto aufgefahren, das durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Die 33-jährige Fahrerin des mittleren Fahrzeugs klagte anschließend über Schmerzen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.