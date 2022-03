13.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Donnerstag in der Saarlandstraße (Süd). Laut Polizei fuhr eine 22-Jährige kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der rechten Spur. In Höhe der Pestalozzistraße wollte sie verbotswidrig nach links abbiegen und übersah dabei die parallel fahrende Straßenbahn. Es kam zum Unfall, wobei die 22-Jährige und ihr 22-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Das Auto musste abgeschleppt werden.