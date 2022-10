Gegen einen Verursacher eines Unfalls in Friesenheim ist laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet worden. Am Samstag gegen 19.15 Uhr befuhr der 23-jährige Ludwigshafener die Hohenzollern- in Fahrtrichtung Sternstraße. Auf Höhe des Anwesens Nummer 75 beschleunigte er seinen 400-PS-Pkw ohne erkennbaren Grund, wie Zeugen mitteilten. Danach verlor er aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit am Fahrbahnrand geparkten Autos. Insgesamt wurden fünf weitere Pkw beschädigt. Der Wagen des 23-Jährigen und zwei weitere Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass von einem Totalschäden auszugehen ist. Der Unfallverursacher und die beiden Mitinsassen blieben unverletzt. Da Betriebsstoffe austraten, musste die Hohenzollernstraße im betroffenen Bereich für die Dauer der Räumungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.