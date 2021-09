Mit über zwei Promille war ein 57-Jähriger unterwegs, der am Samstagabend einen Unfall in der Gartenstadt verursachte. Er fuhr gegen 21.45 Uhr auf der Karlsbader Straße, als er an der Einmündung zu Am Hilbertshof auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammenstieß. Laut Polizei wurde keiner der beiden verletzt. Der Führerschein des betrunkenen 75-Jährigen wurde beschlagnahmt.