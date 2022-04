6000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Sonntag ein Unfall in Oppau verursacht. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw die Bauhausstraße und missachtete die Vorfahrt einer 33-Jährigen Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen, die von der Kirchenstraße kam. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er wies sich zunächst mit Ausweisdokumenten eines Angehörigen aus. Zudem zeigte er drogentypische Auffallerscheinungen, wie ein Tests bestätigte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, dem Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis und der missbräuchlichen Nutzung von Ausweisdokumenten verantworten. Zudem wurden gegen den Halter des Fahrzeugs und dem Angehörigen, der ihm die Ausweisdokumente überlassen hatte, entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ein Kleinkind, dass im Fahrzeug der Geschädigten saß, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur vorsorglichen Untersuchung gebracht.