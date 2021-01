Nach einem Unfall in Mundenheim, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei Zeugen. Der 19-Jährige war am Dienstag um 12.15 Uhr in der Rheingönheimer Straße unterwegs, als es laut Polizei zum Zusammenstoß mit einem auf der Straße fahrenden Lkw kam. Der junge Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.