Ein Verkehrsunfall auf der B 38a in Höhe Neuhermsheim hat am Donnerstagmorgen laut Polizei eine Kettenreaktion mit zwei Folgeunfällen ausgelöst. Ein 60-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit seinem VW auf der B 38a von Feudenheim kommend in Richtung Neckarau unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel auf Höhe des Autobahnkreuzes Mannheim übersah er einen 51-jährigen Opel-Fahrer links neben ihm und stieß mit ihm zusammen. Deshalb musste ein dahinter fahrender 65-Jähriger seinen BMW abbremsen. Ein nachfolgender 51-jähriger Chevrolet-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf. Die 37-jährige Fahrerin eines Tesla dahinter konnte ebenfalls nicht mehr abbremsen. Sie wollte nach links ausweichen und stieß dabei gegen den Chevrolet und gegen die Leitplanken. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei 25.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.