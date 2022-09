Ein junger Radfahrer ist laut Polizei bei einem Unfall in Mannheim schwer verletzt worden. Am Freitag gegen 17 Uhr fuhr der 13-Jährige auf der Mönchwörth- in Richtung Schulstraße. Im Kreuzungsbereich zur Rottfeldstraße missachtete der 13-Jährige nach bisherigem Kenntnisstand die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW. Durch die Kollision stürzte der Radler zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.