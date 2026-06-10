Eine Autofahrerin hat auf der L530 bei Mutterstadt die Vorfahrt missachtet und einen Zusammenstoß verursacht. Dabei wurde eine 23-Jährige schwer verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße in Fahrtrichtung Maudach. Die 23-Jährige, der die Vorfahrt genommen wurde, verletzte sich schwer mit mehreren Knochenbrüchen und kam ins Krankenhaus. Die 60-jährige Fahrerin und ihr Mitfahrer erlitten leichte Schürfwunden und Prellungen; die Fahrerin wurde ebenfalls zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die L530 für eine Stunde voll.