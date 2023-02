An der Kreuzung Saarlandstraße/ Von-Weber-Straße (Süd) ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Zwei Autos kollidierten gegen 16 Uhr im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug gegen einen Baum geschleudert. Der andere Wagen kam ebenfalls von der Fahrbahn ab und blieb mit beschädigtem Unterboden auf einem der Fahrstreifen stehen. Die beiden Unfallbeteiligten – ein 38-Jähriger und ein 32-Jähriger – wurden schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden beide Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von etwa 11.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. An einem Fahrzeug lief Kraftstoff und Öl aus. Die Saarlandstraße wurde zeitweise stadtauswärts gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr war laut Polizei vorübergehend unterbrochen.